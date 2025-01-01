Toyota Venza стане купе-кросовером

Новий Toyota RAV4 займає центральне місце в лінійці кросоверів Toyota, однак, повідомляється, що японський автовиробник вже готує майбутню альтернативу в якості нового купе-кросовера. Вірогідно, йдеться про нову Toyota Venza.

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Друге покоління Venza дебютувало у 2020 році. Фактично, цей позашляховик є перейменованою версією японського Harrier четвертого покоління й базувався на RAV4 Hybrid. Торік Toyota припинила виробництво Venza в США й замінила її на конвеєрі на Crown Signia. Попри це, японський Harrier продовжує продаватись і навіть отримав оновлення для 2025 модельного року.

Toyota Venza другого покоління

Японське видання Best Car зазначає, що японський автовиробник вже готує його наступника, який може прокласти шлях до відродження Venza у Штатах. Очікується, що новий позашляховик отримає елегантний дизайн і кузов купе-кросовера. Крім того, нові деталі свідчать про те, що наступний Harrier матиме довшу колісну базу – близько 2770 мм. Це на 80 мм довше, ніж у поточної версії.

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Вірогідно, в салоні новий Harrier/Venza буде більш преміальним, ніж RAV4, зокрема, матиме новий 12,9-дюймовий дисплей. Що стосується основи, японський автовиробник може побудувати кросовер на новій версії платформи TNGA-K. Через це слід очікувати появу гібридних та плагін-гібридних версій від RAV4 на 239 та 324 кінських сил. Очікується, що нове покоління Venza/Harrier дебютує у 2027 році.