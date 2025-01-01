Дизельний Toyota Land Cruiser Prado отримав гібридну версію

Як зазначає японський автовиробник, гібридна система нового Land Cruiser Hybrid 48V забезпечує плавнішу та комфортнішу їзду як на дорозі, так і поза нею, без шкоди для здатності позашляховика долати найскладніші місцевості. Зокрема, модель може долати брід глибиною до 700 мм.

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Переваги м’якої гібридної силової установки включають плавнішу, тихішу та чутливішу систему запуску-стопу двигуна, а також плавне, лінійне та потужне прискорення з початку руху. Вона поєднує 2,8-літровий двигун Land Cruiser та восьмиступінчасту автоматичну коробку передач Direct Shift з електродвигуном-генератором, літій-іонним гібридним акумулятором та перетворювачем постійного струму.

Подібна силова установка вже представлена в оновленому Hilux. Toyota каже, що м’яка гібридна система значно простіша та компактніша за повноцінну гібридну силову установку, тому її можна легше встановити на існуючі силові агрегати без необхідності значних переробок. Електромотор-генератор забезпечує функцію рекуперативного гальмування й коли 48-вольтова батарея заряджена він додає до 12 кВт (16 к.с.) та 65 Нм крутного моменту.

Відновлена енергія використовується для забезпечення функції старт-стоп та підтримки прискорення на старті, оптимізуючи таким чином витрату палива. Компанія зазначає, що стан роботи системи відображається на багатофункціональному дисплеї водія з індикаторами CHG (рекуперація енергії), ECO або PWR (надання допомоги в обох випадках).

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Toyota зазначає, що усі європейські версії Land Cruiser будуть оснащені гібридною 48-вольтовою системою. Дилери незабаром відкриють прийом замовлень на новинку, а перші поставки клієнтам заплановані на кінець цього року.