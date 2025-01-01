Названо найпопулярніші вживані авто з США за 2025 рік

Tesla Model Y
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Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024р, інформує Укравтопром.
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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - бензинові авто.
- Електромобілі охопили 41%.
- Гібридним авто належить – 8%.
- Дизельним – 5%.
- Авто з ГБО – 4%.
Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y – 2872 од.;
- Tesla Model 3 – 2605 од.;
- Ford Escape – 1546 од.;
- Jeep Cherokee – 1202 од.;
- Nissan Rogue – 1151 од.