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Названо найпопулярніші вживані авто з США за 2025 рік

Кількість ввезених з США автомобілів зростає. Переважну більшість імпортованих авто складають електромобілі.
Опубліковано рейтинг найпопулярніших вживаних авто з США за 2025 рік - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo15 липня, 11:11
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Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024р, інформує Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - бензинові авто.

  • Електромобілі охопили 41%.
  • Гібридним авто належить – 8%.
  • Дизельним – 5%.
  • Авто з ГБО – 4%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model Y – 2872 од.;
  2. Tesla Model 3 – 2605 од.;
  3. Ford Escape – 1546 од.;
  4. Jeep Cherokee – 1202 од.;
  5. Nissan Rogue – 1151 од.
#Новини #Автобізнес