Названо найпопулярніші вживані авто з США за 2025 рік

Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024р, інформує Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - бензинові авто.

Електромобілі охопили 41%.

Гібридним авто належить – 8%.

Дизельним – 5%.

Авто з ГБО – 4%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: