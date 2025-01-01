Названы самые популярные подержанные авто из США за 2025 год

Посилання скопійовано!
В течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024г, информирует Укравтопром.
Читайте также: В Китае новые Kia стоят вдвое дешевле, чем в США
Наибольшая доля из этого количества (42%) - бензиновые авто.
- Электромобили охватили 41%.
- Гибридным авто принадлежит – 8%.
- Дизельным – 5%.
- Авто с ГБО – 4%.
Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году – 5,8 года.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y – 2872 ед.;
- Tesla Model 3 – 2605 ед.;
- Ford Escape – 1546 ед.;
- Jeep Cherokee – 1202 ед.;
- Nissan Rogue – 1151 ед.