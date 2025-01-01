Названы самые популярные подержанные авто из США за 2025 год

В течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024г, информирует Укравтопром.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) - бензиновые авто.

Электромобили охватили 41%.

Гибридным авто принадлежит – 8%.

Дизельным – 5%.

Авто с ГБО – 4%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году – 5,8 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: