Укр
Ру

Названы самые популярные подержанные авто из США за 2025 год

Количество ввозимых из США автомобилей растет. Подавляющее большинство импортируемых авто составляют электромобили.
Опубликован рейтинг самых популярных подержанных авто из США за 2025 год - Auto24
Евгений Гудущан
logo15 июля, 11:11
logo0
logo0 мин

В течение первого полугодия украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024г, информирует Укравтопром.

Читайте также: В Китае новые Kia стоят вдвое дешевле, чем в США

Наибольшая доля из этого количества (42%) - бензиновые авто.

  • Электромобили охватили 41%.
  • Гибридным авто принадлежит – 8%.
  • Дизельным – 5%.
  • Авто с ГБО – 4%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году – 5,8 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model Y – 2872 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 2605 ед.;
  3. Ford Escape – 1546 ед.;
  4. Jeep Cherokee – 1202 ед.;
  5. Nissan Rogue – 1151 ед.
#Новости #Автомобили из США #Aвтобизнес