Какие подержанные автомобили подешевели, а какие - подорожали?

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено около 2,5 млн предложений о продаже подержанных легковых машин, посчитали в Институте исследований авторынка. В это количество входят только новодобавленные объявления, без учета дублей, которые могут встречаться на нескольких досках объявлений.

Количество вновь созданных объявлений уменьшилось: с 218,3 тыс. в мае до 210,7 тыс. в июне (-3,5%). По сравнению год к году картина следующая: в июне 2024 интернет-площадки опубликовали 209,7 тыс. свежих предложений, поэтому сейчас предлагают на 0,5% больше.

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Сравнение структуры объявлений о продаже легковых авто с пробегом в июне 2024 и 2025 указывает на смещение распределения по ценам - но не из-за роста покупательной способности, а наоборот, из-за ее снижения.

В июне 2025 года уменьшилась доля объявлений в самых дешевых сегментах - < $1 тыс. (с 10,2% до 8,5%) и $1–2 тыс. (с 11,1% до 10,1%). Однако это не означает, что таких машин стало меньше в целом - их просто быстрее покупают, потому что это наиболее доступная категория, где спрос стабильно высокий.

Зато сегменты с ценой более $10 тыс. показали стабильность или даже рост доли в структуре - например, в диапазоне $20 тыс.+ выросло с 7,8% до 10,1%. Это сигнал не об увеличении предложения вслед за спросом, а наоборот - накопление товара, который не находит покупателя. Такие авто дольше "висят" в базах, формируя более высокую долю объявлений.

Средний сегмент ($5–9 тыс.) остается стабильным, хотя и здесь видны небольшие смещения.

Распределение предложений по группам

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам июня составляет $2500 (-$50), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6100, на $50 больше, чем было месяцем ранее.

Средняя цена в сегментах (по признаку топлива/питания)



За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7500, на $100 больше, чем месяцем ранее. Стоит отметить, что с начала года здесь средняя цена уверенно растет.

Переменчивый сегмент авто с гибридными силовыми установками (все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) по итогам июня зафиксировался на уровне $13 600, сразу на $600 больше, чем было местом ранее. При этом следует помнить, что доля "гибридов" на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются значительно заметнее чем в других местах.

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О сегменте электромобилей: итоговое значение цен на легковушки с пробегом в предложениях о продаже сейчас составляет $16 000, столько же, как в предыдущем срезе. При этом стоит учесть, что кроме приближения даты возврата НДС на растаможку легковушек группы BEV, появился еще один стимул - рост цен на бензин и дизель. А вот цена на электричество, как "домашнее" и и на ЭЗС с общим доступом, не изменились.

Методика анализа

Вычисления, которые приведены далее, сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда Института исследований авторынка проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.