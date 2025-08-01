Дешевые подержанные Audi в Германии и Австрии - это мошенники

Мошеннические веб-сайты и поддельные каталоги сейчас предлагают подержанные модели Audi по особенно низким ценам в Германии, Австрии и Швейцарии. Они имеют целью заманить потенциальных клиентов и побудить их покупать или осуществлять оплату за несуществующие подержанные автомобили Audi, предупреждают в AUDI AG.

Кстати какие подержанные авто подешевели, а какие - подорожали?

Подержанные модели Audi сейчас предлагаются на продажу на сайтах, выглядящих обманчиво настоящими, и в каталогах, которые выглядят как законные каналы продаж AUDI AG или настоящие рекламные материалы Audi. На самом деле ни упомянутые торговые инструменты, ни предлагаемые автомобили на самом деле не существуют. Мошенники используют фальшивые адреса электронной почты, номера телефонов и банковские реквизиты, а также не боятся использовать изображения настоящих сотрудников торговых партнеров Audi.

К сожалению, несколько клиентов уже стали жертвами этой аферы. AUDI AG очень сожалеет по этому поводу. Пострадавшие должны немедленно сообщить об этом в полицию.

Компания AUDI AG подала уголовное заявление по этому вопросу и сотрудничает с властями в их расследовании.