Сюжет фільму схожий з іншими, як і автомобілі, які беруть в ньому участь. Але спецефекти знову на висоті, особливо вибухи автомобілів.

Десяту серію саги “Форсаж” назвали Fast X, що читається і як “Швидкий Ікс”, і “Швидка десятка”. Загалом відтоді, коли вийшов перший “Форсаж”, пройшло більше двадцяти років, але нова серія продовжує історію тих же героїв у виконанні майже тих самих акторів.

Також цікаво Porsche 911 зірки фільмів "Форсаж" виставили на аукціон

Події нового фільму Fast X розвиваються з історії п’ятої серії. Тоді головний герой Дом у незмінному виконанні Він Дізеля разом з командою вбили мерзенного бразильського наркобарона Ернана Рейєса та обезголовили його імперію на мосту в Ріо-де-Жанейро. Однак син Рейєса, Данте (Джейсон Момоа з Аквамена), був свідком усього цього і витратив останні 12 років на розробку плану, щоб змусити Дома заплатити найвищу ціну.



Данте хоче вбити всю родину Дома, яка розкидана від Лос-Анджелеса до катакомб Риму, від Бразилії до Лондона та від Португалії до Антарктиди. Будуть створені нові союзники, з’являться й старі вороги. Але все змінюється, коли Дом дізнається, що його власний 8-річний син (Лео Абело Перрі, Black-ish) є основною метою помсти Данте.

Дивіться трейлер фільму Fast X:

Фільм вийде на світові екрани 19 травня цього року. Прихильники швидких автомобілів побачать не лише традиційні для “Форсажа” заряджені американські масл-кари, але й кілька нових машин, в тому числі вантажівок.