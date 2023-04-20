Сюжет фильма похож на другие, как и участвующие в нем автомобили. Но спецэффекты снова на высоте, особенно взрывы автомобилей.

Десятую серию саги “Форсаж” назвали Fast X, что читается и как “Быстрый Икс”, и “Быстрая десятка”. С тех пор, когда вышел первый “Форсаж”, прошло более двадцати лет, но новая серия продолжает историю тех же героев в исполнении почти тех же актеров.

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События нового фильма Fast X развиваются по истории пятой серии. Тогда главный герой Дом в неизменном исполнении Вин Дизеля вместе с командой убили мерзкого бразильского наркобарона Эрнана Рейеса и обезглавили его империю на мосту в Рио-де-Жанейро. Однако сын Рейеса, Данте (Джейсон Момоа из Аквамена), был свидетелем всего этого и потратил последние 12 лет на разработку плана, чтобы заставить Дома заплатить высокую цену.



Данте хочет убить всю семью Дома, разбросанную от Лос-Анджелеса до катакомб Рима, от Бразилии в Лондон и от Португалии до Антарктиды. Будут созданы новые союзники, появятся и старые враги. Но все меняется, когда Дом узнает, что его 8-летний сын (Лео Абело Перри, Black-ish) является основной целью мести Данте.

Смотрите трейлер фильма Fast X:

Фильм выйдет на мировые экраны 19 мая. Поклонники быстрых автомобилей увидят не только традиционные для "Форсажа" заряженные американские масл-кары, но и несколько новых машин, в том числе грузовиков.