Ідея проста: пішохідний перехід, намальований у стилі 3D.

Схоже, це дійсно дієвий спосіб!

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Серед сіх причин нещасних випадків на дорозі, перевищення швидкості, безумовно, на першому місці. Однак далеко не всі водії є достатньо відповідальним, щоб контролювати свої власні швидкості і дотримуватись встановленого обмеження.

За данними американського центру IIHS, близько половини аварій з жертвами-пішоходами трапляються у житлових районах, чере зперевищення швидкості.

Ці прості речі, начебто, мають бути зрозумілі кожному, якщо їх розуміє 10-річна дівчинка, однак іноді громадянам доводиться брати свою безпеку у власні руки. Юна жителька міст Медфорд у штаті Массачусетс сама придбала фарбу і сама намалювала пішохідний перехід у стилі 3D на перехресті у своєму житловому кварталі.

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