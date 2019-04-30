Идея проста: пешеходный переход, нарисованный в стиле 3D.

Похоже, это действительно действенный способ!

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Среди всех причин несчастных случаев на дороге, превышение скорости, безусловно, на первом месте. Однако далеко не все водители достаточно ответственны, чтобы контролировать свои собственные скорости и придерживаться установленного ограничения.

По данным американского центра IIHS, около половины аварий с жертвами-пешеходами случаются в жилых районах, из-за превышения скорости.

Эти простые вещи, вроде бы, должны быть понятны каждому, если их понимает 10-летняя девочка, однако иногда гражданам приходится брать свою безопасность в свои руки. Юная жительница города Медфорд в штате Массачусетс сама приобрела краску и сама нарисовала пешеходный переход в стиле 3D на перекрестке в своем жилом квартале.

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