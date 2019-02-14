За пільговою ставкою акцизу оформлено майже 161 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Громадяни активно користуються можливістю оформити за пільговою ставкою акцизного податку свій транспортний засіб, який ввезено на митну територію України. Так, з 25 листопада 2018 року по 13 лютого (включно) 2019 року було здійснено митне оформлення майже 161 тис. таких автівок. За них власники сплатили 10,1 млрд грн платежів.

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Враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з кінця січня 2019 року. Так, за оперативною інформацією, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого – майже 8 тис.

Із загальної кількості оформлених автомобілів 101,5 тис. – це авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 6,3 млрд грн.

Із цієї кількості майже 86,8 тис. – це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 737,6 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.