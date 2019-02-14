По льготной ставке акциза оформлено почти 161 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Граждане активно пользуются возможностью оформить по льготной ставке акцизного налога свое транспортное средство, которое ввезено на таможенную территорию Украины. Так, с 25 ноября 2018 года по 13 февраля (включительно) 2019 года было осуществлено таможенное оформление почти 161 тыс. таких автомобилей. За них владельцы заплатили 10,1 млрд грн платежей.

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Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тыс.

Из общего количества оформленных автомобилей 101,5 тыс. – это авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено более 6,3 млрд грн.

Из этого количества почти 86,8 тыс. – это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 737,6 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.