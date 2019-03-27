З початку нинішнього року місцеві бюджети отримали від фізосіб-власників елітних автомобілів на 26% більше зборів, ніж за аналогічний звітний період минулого року.

Державна фіскальна служба за неповних три місяці 2019 року отримала від власників автомобілів класу люкс більше податків, ніж будь-коли раніше.

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Портал UA.NEWS повідомляє, що ДФС зібрала 17,8 млн грн транспортного податку від початку року – це на 26% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Прес-служба ДФС повідомляє, що найчастіше фізособи платили транспортний податок за автомобілі Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover та Range Rover. Під транспортний податок, фіксована ставка якого складає 25 тисяч гривень на рік, підпадають автомобілі віком не старше 5 років і вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – тобто більше 1,5 млн грн. Ринкову вартість кожної моделі автомобіля визначає Мінекономіки.

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