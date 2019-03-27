С начала нынешнего года местные бюджеты получили от физлиц-владельцев элитных автомобилей на 26% больше сборов, чем за аналогичный отчетный период прошлого года.

Государственная фискальная служба за неполных три месяца 2019 года получила от владельцев автомобилей класса люкс больше налогов, чем когда-либо прежде.

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Портал UA.NEWS сообщает, что ДФС собрала 17,8 млн грн транспортного налога с начала года – это на 26% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Пресс-служба ДФС сообщает, что чаще всего физлица заплатили транспортный налог за автомобили Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover и Range Rover. Под транспортный налог, фиксированная ставка которого составляет 25 тысячи гривен в год, подпадают автомобили возрастом не старше 5 лет и стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года – то есть больше 1,5 млн грн. Рыночную стоимость каждой модели автомобиля определяет Минэкономики.

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