Смачний автомобіль є реплікою гоночного автомобіля Pierce Arrow Yellow Devil зразка 1918 року.

Настав час різдвяних частувань та новорічних прикрас і ошатні готелі змагаються між собою у створенні найбільших та найкрутіших тематичних експозицій. Портал Forbes Travel знайшов десяток гарних прикладів використання імбирного печива цього року, одним з яких є повномасштабний автомобіль.

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У списку цьогорічних імбирних прикрас від Forbes Travel найбільшими стали 5,5-метровий маяк у готелі Ritz-Carlton Bal Harbour, триметровий трамвайний вагончик з готелю Ritz-Carlton New Orlean та гоночний автомобіль Pierce Arrow Yellow Devil у холі готелю Broadmoor в Колорадо, поблизу гори, де проходить змагання The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb.

Фото: інсталяції та прикраси з імбирного печива / Forbes Travel

“Жовтий диявол” вісім разів брав участь у змаганнях з підйому на схил з 1922 по 1932 роки. Цей спорткар був подарований засновником гонки – магнатом Спенсером Пенроузом гонщику Гаррі Макміллену та його механіку Анджело Кіміно, котрі перетворили седан на родстер. Кращим результатом Yellow Devil стали четверті місця у змаганнях 1926 та 1930 років. У 2016 році готель Broadmoor відреставрував та знову виставив “Жовтого диявола” на перегони, аби вшанувати 100-річчя Pikes Peak. Зараз автомобіль демонструється в готельному музеї спадщини Пенроуза.



На виготовлення 4,2-метрового Pierce Arrow Yellow Devil з імбирних пряників знадобилось два тижні, над ним працювала бригада з 15 досвідчених кондитерів, під керівництвом шеф-кухаря готелю. На смачний автомобіль пішло 170 кілограмів кондитерських квіток, 136 кілограмів темного шоколаду та 700 яєчних білків.

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