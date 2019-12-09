Вкусный автомобиль является репликой гоночного автомобиля Pierce Arrow Yellow Devil образца 1918 года.

Настало время рождественских угощений и новогодних украшений, и нарядные отели соревнуются между собой в создании крупнейших и самых крутых тематических экспозиций. Портал Forbes Travel нашел десяток хороших примеров использования имбирного печенья в этом году, одним из которых является полномасштабный автомобиль.

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В списке нынешних имбирных украшений от Forbes Travel крупнейшими стали 5,5-метровый маяк в отеле Ritz-Carlton Bal Harbour, трехметровый трамвайный вагончик из отеля Ritz-Carlton New Orlean и гоночный автомобиль Pierce Arrow Yellow Devil в холле отеля Broadmoor в Колорадо, близ горы, где проходит соревнование The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb.

Фото: инсталяции и украшения из имбирного печенья / Forbes Travel

"Желтый дьявол" восемь раз участвовал в соревнованиях по подъему на склон с 1922 по 1932 годы. Этот спорткар был подарен основателем гонки-магнатом Спенсером Пенроузом гонщику Гарри Макмиллену и его механику Анджело Кимино, которые превратили седан в родстер. Лучшим результатом Yellow Devil стали четвертые места в соревнованиях 1926 и 1930 годов. В 2016 году отель Broadmoor отреставрировал и снова выставил “Желтого дьявола” на гонки, чтобы почтить 100-летие Pikes Peak. Сейчас автомобиль демонстрируется в гостиничном музее наследия Пенроуза.

На изготовление 4,2-метрового Pierce Arrow Yellow Devil из имбирных пряников понадобилось две недели, над ним работала бригада из 15 опытных кондитеров под руководством шеф-повара отеля. На вкусный автомобиль ушло 170 килограммов кондитерских цветков, 136 килограммов темного шоколада и 700 яичных белков.

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