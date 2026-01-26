Ділки підняли тариф реєстрації сільгосптехніки у 40 разів

З цього приводу Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України довелося скликати термінову нараду, оскільки аграрії вдарили у набат – йде відвертий грабунок селян.

За словами нардепа, члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, схему запровадили недобросовісні ділки. А всі, хто бере в тому участь, це – шахраї.

120 гривень і на копійки на "бланки"

На сьогодні в країні дії єдиний тариф за проведення реєстрації висновку спеціаліста – 120 грн з ПДВ.

В більшості регіонів працює офіційна ціна, ніяких додаткових витрат на «бланки» не беруть. Однак в ряді областей вартість цієї процедури сягає космічних розмірів.

Наче ті бланки із золота зроблені

Скажімо, у Київській області беруть 3000 грн. Як кажуть, "зі знижкою"!

"Це просто не вкладається в голові. У Чернігівській області ціна становить 5000 грн. На Миколаївщині взагалі не можуть здійснити реєстрацію по 3-4 місяці", – зазначає народний депутат.

Якщо вже ці "бланки" ділкам вдалося прилаштувати за різні суми, то "тут один вихід – шукати винних там, де їх купували".

Діє мережа шахраїв

Тут дається уточнення, що діє ціла мережа, і цим мають займатися правоохоронні органи.

"Наразі діє реєстр, номери у якому присвоюються впродовж однієї доби. Якщо цього не відбувається і з вас досі намагаються стягнути кошти – звертайтеся в ДПСС, у Кабмін, пишіть мені в коментарі. Будемо все вирішувати. Це питання на максимальному контролі", – уточнив Дмитро Соломчук.

Має бути єдиний механізм процедури

Нині проробляється питання спрощення роботи Держреєстру, обов’язкової присутності експертів під час огляду техніки, запровадження чітких критеріїв. Пропозиції вивчаються для розробки єдиного механізму усієї реєстраційної процедури.