На фоні падіння обсягів імпорту сільськогосподарської техніки в Україну зафіксовано помітне зростання кількості ввезених тракторів з потужністю до 18 кВт.

Трактори класу тяги 0,6, якому відповідають машини масою до 1,5 тони та з потужністю двигуна від 22 до 25 кінських сил, здебільшого використовують у приватному секторі, невеличкими фермерськими господарствами та комунальними службами сільських громад. Втім, міста нині також охоче купують малолітражні трактори для комунальних підприємств.

Як зазначає у своєму дослідженні старший науковий співробітник НДІ "Інститут аграрної економіки", к.е.н. Ярослав Навроцький, за січень-липень 2023 року в Україну ввезено 4 025 малолітражних тракторів, з яких 3194 нових та 831 вживаний, а за такий же період 2022 року – лише 3076 та 315 тракторів відповідно.

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При цьому загальний імпорт тракторів по всіх розмірних групах за січень-липень 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 3,5 % у кількісному виразі та 16,9 % – у вартісному. Показники могли бути більш схожі на торішні (мінус 53,5 % у кількісному та 33,9 % у вартісному виразі), але падіння зупинило "зростання попиту на малопотужні трактори, що здебільшого використовуються у малих фермерських господарствах та господарствах населення".

Мотоблоки потихеньку відходять у минуле, оскільки тракторець у приватному обійсті чи у сільській громаді все-таки більш функціональний. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Висновки вченого свідчать про те, що війна змістила купівельний баланс до малих форм господарювання: великий та середній бізнес не поспішає вкладатися у дорогу високопродуктивну техніку, користується довоєнними запасами ґрунтообробних, кормозаготівельних, збиральних, посівних та інших машин і механізмів.

Обсяг імпорту сільгосптехніки з великою потужністю двигуна:

тракторів з потужністю двигуна 75–130 кВт скоротився до 891 од. (-32,55 %), а також до 38,4 млн дол. США (23,2 %);

тракторів з потужністю двигуна понад 130 кВт зменшився до 707 од. (-12,5 %) та до 104,0 млн дол. США (-4,5 %);

зернозбиральних комбайнів впав до 1329 од. (-13,8 %) у кількісному виразі та до $100,8 млн дол. США (-30,3 %) – у вартісному.

культиваторів уповільнився до 13 251 одиниці (46 %), а їх митна вартість – на 29,2 % до $14,7 млн дол. США.

У своєму дослідженні Ярослав Навроцький підкреслив, що на тлі загального скорочення обсягів ввезення в Україну сільськогосподарської техніки спостерігається зростання обсягів імпорту плугів та дискових борін. Якщо торік за сім місяців плугів було ввезено 450 одиниць, то за січень-липень цього року – 964 одиниці, тобто у 2,14 раза більше.

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У цьому сегменті збільшено імпорт дешевої продукції китайського виробництва зі 139 торік до 626 одиниць за січень-липень. Якщо у 2023 році середня митна вартість складала 23,8 долара США за одиницю, то у цьому році – лише 10,1 долара.

Попри те, що управління такою спецтехнікою вже потребує посвідчення тракториста-машиніста, попит на неї в сільській місцевості росте. На такий ТЗ уже потрібні права тракторної категорії А1 (трактори до 100 к.с.). Фото: Валентин Ожго, Авто24

Науковці згаданого Інституту аграрної економіки прогнозують у 2023 році подальше 20-25-процентне скорочення ринку агротехніки порівняно з 2022 роком: попит падає через "продовження повномасштабного вторгнення рф на територію України". Не додають оптимізму "інфляція, скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, зниження прибутку сільськогосподарських підприємств, дефіцит енергетичних ресурсів тощо".

Однак є сподівання, що у 2023 році зросте ринок вживаної техніки, запасних частин. Ярослав Навроцький також прогнозує практику відновлення та реставрація старої техніки.

Оскільки такий ТЗ віднесено до спецтехніки, то посвідчення мотоцикліста чи водія будь-якої категорії не дає права сідати за кермо навіть мінітрактора, не кажучи вже про ось такі сільгоспмашини, Щоправда, на власному городі чи в полі права ніхто не запитує... Фото: Валентин Ожго, Авто24