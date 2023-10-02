На фоне падения объемов импорта сельскохозяйственной техники в Украину зафиксирован заметный рост количества ввозимых тракторов с мощностью до 18 кВт.

Тракторы класса тяги 0,6, которому соответствуют машины массой до 1,5 тонны и с мощностью двигателя от 22 до 25 лошадиных сил, используются в частном секторе, небольшими фермерскими хозяйствами и коммунальными службами сельских общин. Впрочем, города также охотно покупают малолитражные тракторы для коммунальных предприятий.

Как отмечает в своем исследовании старший научный сотрудник НИИ "Институт аграрной экономики", к.э.н. Ярослав Навроцкий, за январь-июль 2023 года в Украину ввезено 4025 малолитражных тракторов, из которых 3194 новых и 831 подержанных, а за такой же период 2022 года - только 3076 и 315 тракторов соответственно.

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При этом общий импорт тракторов по всем размерным группам за январь-июль 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 уменьшился на 3,5% в количественном выражении и 16,9% - в стоимостном. Показатели могли быть более похожи на прошлогодние (минус 53,5% в количественном и 33,9% в стоимостном выражении), но падение остановило рост спроса на маломощные тракторы, которые в основном используются в малых фермерских хозяйствах и подворьях населения.

Мотоблоки потихоньку уходят в прошлое, поскольку трактор в частном подворье или в сельской общине все же более функционален. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Выводы ученого свидетельствуют о том, что война сместила покупательский баланс в малые формы хозяйствования: крупный и средний бизнес не спешит вкладываться в дорогую высокопроизводительную технику, пользуется довоенными запасами почвообрабатывающих, кормозаготовительных, уборочных, посевных и других машин и механизмов.

Объем импорта сельхозтехники с большой мощностью двигателя:

тракторов с мощностью двигателя 75-130 кВт сократился до 891 ед. (-32,55%), а также до 38,4 млн дол. США (23,2%);

тракторов с мощностью двигателя свыше 130 кВт уменьшился до 707 ед. (-12,5%) и до 104,0 млн. дол. США (-4,5%);

зерноуборочных комбайнов упал до 1329 ед. (-13,8%) в количественном выражении и до $100,8 млн. дол. США (-30,3%) – в стоимостном.

культиваторов замедлился до 13 251 единиц (46 %), а их таможенная стоимость – на 29,2 % до $14,7 млн дол. США.

В своем исследовании Ярослав Навроцкий подчеркнул, что на фоне всеобщего сокращения объемов ввоза в Украину сельскохозяйственной техники наблюдается рост объемов импорта плугов и дисковых борон. Если в прошлом году за семь месяцев плугов было ввезено 450 единиц, то за январь-июль этого года – 964 единицы, то есть в 2,14 раза больше.

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В этом сегменте увеличен импорт дешевой продукции китайского производства со 139 в прошлом году до 626 единиц за январь-июль. Если в 2023 году средняя таможенная стоимость составляла 23,8 доллара США за единицу, то в этом году только 10,1 доллара.

Несмотря на то, что управление такой спецтехникой уже нуждается в удостоверении тракториста-машиниста, спрос на нее в сельской местности растет. На такой ТС уже требуются права тракторной категории А1 (тракторы до 100 л.с.). Фото: Валентин Ожго, Авто24

Ученые упомянутого Института аграрной экономики прогнозируют в 2023 году дальнейшее 20-25-процентное сокращение рынка агротехники по сравнению с 2022 годом: спрос падает из-за "продолжения полномасштабного вторжения России на территорию Украины". Не добавляют оптимизма "инфляция, сокращение производства сельскохозяйственной продукции, снижение прибыли сельскохозяйственных предприятий, дефицит энергетических ресурсов".

Однако есть надежда, что в 2023 году вырастет рынок подержанной техники, запасных частей. Ярослав Навроцкий также прогнозирует практику восстановления и реставрации старой техники.

Поскольку такой ТС отнесен к спецтехнике, то удостоверение мотоциклиста или водителя любой категории не дает права садиться за руль даже мини-трактора, не говоря уже о таких сельхозмашинах. Правда, на собственном огороде или в поле права никто не спрашивает... Фото: Валентин Ожго, Авто24