Що робити, коли автомобіль тоне у замерзлій річці? Правильно, треба встигнути зробити епічні фото, поки машина не затонула повністю. А власний порятунок – то пусте. Це, звісно, іронія і ризикувати власним життям подібним чином у жодному разі не варто.

Навіть за найкращих обставин, крижаний дріфт на замерзлій річці – справа ризикована. Багато речей можуть піти не так, але найгірше, що може трапитись – машина провалиться під кригу. Саме це і сталось із жовтим купе Scion tC на південному сході провінції Онтаріо в Канаді.

Дивіться також: Чоловік вигадав дуже дивний спосіб захисту свого авто від викрадення: відео

Історія трапилась 16 січня у містечку Маніток поблизу Оттави. Свідки бачили, як Scion tC швидко рухався по річці Рідо, поки не натрапив на вузьку ділянку, де лід був тонким. Машина прорвалася. Водійка вибралась з машини на дах і, мабуть, не знайшла нічого краще, ніж зробити самчик, поки машина тоне.

Випадкові свідки кинулись допомагати жінці дістатись суші. Її врятували місцеві жителі, завдяки байдарці, мотузці та швидкому мисленню, але на цьому дивна історія не закінчується. Один свідок стверджує, що жінка сказала, що просто розважалася, а також, що вона готова повторити свою пригоду.