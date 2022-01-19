Что делать, когда автомобиль тонет в замерзшей реке? Верно, нужно успеть сделать эпические фото, пока машина не затонула полностью. А собственное спасение – это пустое. Это, конечно, ирония и рисковать собственной жизнью подобным образом ни в коем случае не стоит.

Даже при лучших обстоятельствах, ледяной дрифт на замерзшей реке – дело рискованное. Многие вещи могут пойти не так, но самое плохое, что может случиться – машина провалится под лед. Именно это произошло с желтым купе Scion tC на юго-востоке провинции Онтарио в Канаде.

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История случилась 16 января в городке Маниток вблизи Оттавы. Свидетели видели, как Scion tC быстро двигался по реке Ридо, пока не наткнулся на узкий участок, где лед был тонким. Машина прорвалась. Водитель выбралась из машины на крышу и, по-видимому, не нашла ничего лучше, чем сделать селфи, пока машина тонет.

Случайные свидетели бросились помогать женщине добраться до суши. Ее спасли местные жители благодаря байдарке, веревке и быстрому мышлению, но на этом странная история не заканчивается. Один свидетель утверждает, что женщина сказала, что просто развлекалась, а также готова повторить свое приключение.