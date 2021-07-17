У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, навіщо поливати дороги водою.

Особливу увагу приділяють магістралям із інтенсивним трафіком, мостам, вулицям, якими курсує громадський транспорт.

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Інтенсивний полив доріг запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним рухом автотранспорту, а також позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті, суттєво зменшуючи випари шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону в повітря.

Посилений полив доріг у спеку триває цілодобово: у дві зміни працюють 59 поливомийних машин КК “Київаатодор”.