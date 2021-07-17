В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, зачем поливать дороги водой.
Особое внимание уделяется магистралям с интенсивным трафиком, мостам, улицам, по которым курсирует общественный транспорт.
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Интенсивный полив дорог предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта, а также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, существенно уменьшая испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух.
Усиленный полив дорог в жару продолжается круглосуточно: в две смены работают 59 поливомоечных машин УК "Киевавтодор".