В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, зачем поливать дороги водой.

Особое внимание уделяется магистралям с интенсивным трафиком, мостам, улицам, по которым курсирует общественный транспорт.

Читайте также: С 16 июля киевских автовладельцев начнут штрафовать за неуплату парковки

Интенсивный полив дорог предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта, а также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, существенно уменьшая испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух.

Усиленный полив дорог в жару продолжается круглосуточно: в две смены работают 59 поливомоечных машин УК "Киевавтодор".