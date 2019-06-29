Цей прилад відповідає за важливу функцію автомобіля.

В багатьох автомобілях посеред торпедо під лобовим скло існує чорна напівсфера. Багато хто не знає її призначення. Одні говорять, що це датчик світла, інші – що це датчик дощу. Однак все це неправильні версії. Насправді це датчик освітленості для клімат-контролю. Цей датчик вимірює інтенсивність сонячного освітлення, що регулює роботу клімат-контролю. Закривати цю напвісферу будь-якими предметами не можна, адже тоді клімат-контроль буде працювати некоректно.

Нагадаємо, що в Україну заборонили ввезення російських автомобілів.