Этот прибор отвечает за важную функцию автомобиля.

Во многих автомобилях посреди торпедо под лобовым стекло существует черная полусфера. Многие не знают ее назначения. Одни говорят, что это датчик света, другие – что это датчик дождя. Однако все это неправильные версии. На самом деле это датчик освещенности для климат-контроля. Этот датчик измеряет интенсивность солнечного освещения, регулирующего работу климат-контроля. Закрывать эту полусферу любыми предметами нельзя, ведь тогда климат-контроль будет работать некорректно.

Напомним, что в Украину запретили ввоз российских автомобилей.