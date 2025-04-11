Для чого потрібне міжнародне посвідчення водія та як його отримати

Міжнародне посвідчення водія визнають у багатьох країнах. Його можуть отримати громадяни України, які мають чинне національне водійське посвідчення. Отримати міжнародне посвідчення можливо в будь-якому сервісному центрі МВС.

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Це фактично переклад даних з національного посвідчення. Міжнародне посвідчення водія дійсне за наявності національного водійського та видається у вигляді паперової книги терміном на 3 роки.

Міжнародне посвідчення водія потрібно у країнах, які ратифікували Женевську конвенцію про дорожній рух 1949 року. Приміром, якщо плануєте подорож до США, Канади, Єгипту чи Японії. А національне посвідчення дійсне у Євросоюзі та ще низки країн, які ратифікували Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року.

Як отримати міжнародне посвідчення водія?

Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Також підготувати пакет документів:

національне посвідчення водія;

паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Послуга надається в термін до 5 робочих днів з дня подання документів. Детальніша інформація розміщена на сайті головного сервісного центру МВС за посиланням.