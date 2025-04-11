Для чего нужно международное водительское удостоверение и как его получить

Международное водительское удостоверение признают во многих странах. Его могут получить граждане Украины, которые имеют действующее национальное водительское удостоверение. Получить международное удостоверение возможно в любом сервисном центре МВД.

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Это фактически перевод данных с национального удостоверения. Международное водительское удостоверение действительно при наличии национального водительского и выдается в виде бумажной книги сроком на 3 года.

Международное водительское удостоверение нужно в странах, которые ратифицировали Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года. К примеру, если планируете путешествие в США, Канаду, Египет или Японию. А национальное удостоверение действительно в Евросоюзе и еще ряда стран, которые ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.

Как получить международное водительское удостоверение?

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Также подготовить пакет документов:

национальное водительское удостоверение;

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату административной услуги.

Услуга предоставляется в срок до 5 рабочих дней со дня подачи документов. Более подробная информация размещена на сайте главного сервисного центра МВД по ссылке.