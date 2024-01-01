Для получения водительского удостоверения надо будет пройти ВЛК: проект

Согласно рекомендованному к принятию законопроекту данные о состоянии здоровья водителей и кандидатов в водители будут передаваться из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), которая взаимодействует с реестром военнообязанных.

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Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 3 апреля зарегистрировал проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта 13131, который предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем 083/о будет отменена. Вместо нее будут брать данные из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), которая обменивается данными с Реестром военнообязанных “Оберіг”.

“Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЕСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о) и, вместе с уже существующими Реестрами центральной базы данных ЕСОЗ, обеспечит прослеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в электронной медицинской карте, а также возможность дальнейшего предоставления информации о статусе допуска к управлению путем информационного обмена данными между государственными учреждениями”, подчеркивают авторы законопроекта.

В законе о дорожном движении пропишут обязанность для кандидатов в водители пройти медицинское обследование и получить допуск по состоянию здоровья к управлению. Таким образом, вместо формулировки “не имеет медицинских противопоказаний” для кандидатов в водители введут медицинское обследование и соответственно допуск (или недопуск) по его результатам к управлению авто.

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Соответственно вместо медицинского осмотра будет установлено, что лицо, желающее получить право на управление, обязано пройти медицинское обследование и быть допущенным по состоянию здоровья.

Также будет введена новая обязанность для водителей – проходить медицинское обследование и/или медицинский осмотр. Будет установлено, что предварительное, периодическое, внеочередное (обусловлено необходимостью) медицинское обследование, а также ежесменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр проводятся с целью определения способности кандидатов в водители и водителей по состоянию здоровья безопасно управлять транспортными средствами.