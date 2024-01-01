В Луцке медицинские справки водителям выписывали без медкомиссии

Следствием установлено, что таким образом должностное лицо автошколы вносила в медицинские документы допуска на право управления транспортными средствами соответствующей категории ложные данные.

По приговору Луцкого горрайонного суда заместитель директора автошколы Наталья Т оштрафована на 34 тысячи гривен. Об этом сообщает информационное агентство "Волынские Новости".

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В суде обвинением доказано, что в сентябре 2022 года подсудимая получила утвержденные бланки медицинских справок, а также печать и штамп ООО "Медицинские справки".

Не имея разрешения на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по медицинской практике, Наталья Т все-таки вносила сведения о пригодности к управлению транспортными средствами лиц, которые намеревались стать слушателями автошколы.

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Таким образом будущие водители получали на руки документы, информация в которых не соответствовала действительности, поскольку тщательного квалифицированного медосмотра такие лица не проходили.

За период до февраля 2024 года в материалах дела указано более десятка случаев выдачи фиктивных справок.

Действия заместителя директора автошколы суд квалифицировал по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

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Она заключила соглашение о признании виновности. Кроме штрафа в размере 34 тысяч гривен, с подсудимой взыскано 19 тысяч гривен в доход государства за проведение экспертиз.

Сообщается, что уголовные производства в отношении других участников будут рассматривать отдельно.