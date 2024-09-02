Как выбрать автошколу: практические советы

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Как выбрать автошколу и получить водительское удостоверение
Если к теоретическому экзамену в сервисном центре МВД можно подготовиться самостоятельно, то практику украинцы вынуждены осваивать только в автошколах. И здесь возникает вопрос, как выбрать учебное заведение, чтобы успешно получить водительское удостоверение.
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По месту расположения
Подобрать автошколу можно по месту расположения. Например, ближе к дому или к работе. Найти аккредитованное учебное заведение для подготовки водителей можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке. Там представлены названия автошкол, контакты, адреса и категории транспортных средств, на которых осуществляется обучение. Также можно воспользоваться интерактивной картой автошкол.
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По имеющимся транспортным средствам
Выбрать автошколу можно и по транспортным средствам, на которых осуществляется обучение. Легковое авто или грузовое, мотоцикл или мопед, марки и год выпуска – вся информация по ссылке. Поэтому можно проанализировать, на каких автомобилях учатся будущие водители, и выбрать идеальный вариант для себя.
За специалистами
От профессионализма инструктора зависит, как ученик будет получать новые знания и как реагировать на ту или иную ситуацию на дороге. По ссылке можно проверить, имеет ли инструктор аккредитацию, и какую деятельность может осуществлять – практическое, теоретическое обучение или лекции по медицине.
По отзывам
Не стесняйтесь расспросить своих знакомых, которые учились в автошколах, об их опыте. Также можно поинтересоваться мнением пользователей социальных сетей. Важен также опыт сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД – от инструкторов автошколы зависит немало.
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Автошколы для лиц с инвалидностью
Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше становится и количество лиц с инвалидностью. Сейчас в Украине уже функционируют 7 автошкол для лиц с инвалидностью, где будущие водители могут пройти обучение и получить водительское удостоверение категории B: в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Кропивницком, Каменце-Подольском и Кривом Роге. Также запущено обучение на категорию С1 в Днепре. В этих школах есть инклюзивные классы и специально оборудованные машины под нужды ученика.
Выводы выводы
Какую бы автошколу вы не выбрали, главная цель – успешная сдача экзамена сервисном центре МВД и получения водительского удостоверения. Так что, выбирать автошколу нужно именно с этой точки зрения.
Напомним, практическое обучение в автошколе на легковой машине с механической коробкой передач должно составлять не менее 40 часов, на машине с автоматической коробкой передач – не менее 38 часов вождения. Только после успешной сдачи внутреннего экзамена в автошколе, кандидат в водители может сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.