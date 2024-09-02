Як обрати автошколу: практичні поради

Якщо до теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС можна підготуватися самостійно, то практику українці змушені опановувати лише в автошколах. І тут постає питання, як вибрати навчальний заклад, аби успішно отримати водійське посвідчення.

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За місцем розташування

Підібрати автошколу можна за місцем розташуванням. Наприклад, ближче до дому чи до роботи. Знайти акредитований навчальний заклад для підготовки водіїв можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням. Там подано назви автошкіл, контакти, адреси та категорії транспортних засобів, на яких здійснюється навчання. Також можна скористатися інтерактивною мапою автошкіл.

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За наявними транспортними засобами

Обрати автошколу можна і за транспортними засобами, на яких здійснюється навчання. Легкове авто чи вантажне, мотоцикл чи мопед, марки та рік випуску – вся інформація за посиланням. Тож можна проаналізувати, на яких автівках вчаться майбутні водії, та обрати ідеальний варіант для себе.

За спеціалістами

Від професіоналізму інструктора залежить, як учень буде здобувати нові знання та як реагувати на ту чи іншу ситуацію на дорозі. За посиланням можна перевірити, чи має інструктор акредитацію, та яку діяльність може здійснювати – практичне, теоретичне навчання чи лекції по медицині.

За відгуками

Не соромтесь розпитати своїх знайомих, які навчалися в автошколах, про їхній досвід. Також можна поцікавитися думкою користувачів соціальних мереж. Важливий також досвід складання іспитів у сервісних центрах МВС – від інструкторів автошколи залежить чимало.

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Автошколи для осіб з інвалідністю

Чим довше тривають бойові дії, тим більше стає осіб з інвалідністю. Наразі в Україні вже функціонують 7 автошкіл для осіб з інвалідністю, де майбутні водії можуть пройти навчання та отримати посвідчення водія категорії B: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Кропивницькому, Кам’янці-Подільському та Кривому Розі. Також запущено навчання на категорію С1 у Дніпрі. У цих школах є інклюзивні класи та спеціально обладнані автівки під потреби учня.

Висновки

Яку б автошколу ви не обрали, головна мета – успішне складання іспиту сервісному центрі МВС та отримання посвідчення водія. Отже, обирати автошколу потрібно саме з цієї точки зору.

Нагадаємо, практичне навчання в автошколі на легковій машині з механічною коробкою передач має становити не менше 40 годин, на машині з автоматичною коробкою передач – не менше 38 годин водіння. Лише після успішного складання внутрішнього іспиту в автошколі, кандидат у водії може скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.