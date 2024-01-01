У Луцьку медичні довідки водіям виписували без медкомісії

Слідством встановлено, що таким чином посадова особа автошколи вносила у медичні документи допуску на право управління транспортними засобами відповідної категорії неправдиві дані.

За вироком Луцького міськрайонного суду заступницю директора автошколи Наталію Т оштрафовано на 34 тисячі гривень. Про це повідомляє інформаційне агентство "Волинські Новини".

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У суді обвинуваченням доведено, що у вересні 2022 року підсудна отримала затверджені бланки медичних довідок, а також печатку та штамп ТзОВ "Медичні довідки".

Не маючи дозволу на проведення господарської діяльності з наданням послуг із медичної практики, Наталія Т все-таки вносила відомості про придатність до керування транспортними засобами осіб, які мали намір стати слухачами автошколи.

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Таким чином майбутні водії отримували на руки документи, інформація в яких не відповідала дійсності, оскільки ретельного кваліфікованого медогляду такі особи не проходили.

За період до лютого 2024 року в матеріалах справи зазначено понад десяток випадків видавання фіктивних довідок.

Дії заступниці директора автошколи суд кваліфікував за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

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Вона уклала угоду про визнання винуватості. Окрім штрафу у розмірі 34 тисяч гривень, з підсудної стягнуто 19 тисяч гривень в дохід держави за проведення експертиз.

Повідомляється, що кримінальні провадження стосовно інших учасників розглядатимуть окремо.