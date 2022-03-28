Обменять утраченное, испорченное или похищенное водительское удостоверение можно без медицинской справки. Кроме этого предусмотрены другие существенные послабления в процессе подготовки водителей.

Кабинет Министров Украины принял постановление “Некоторые вопросы подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения на территории Украины или в отдельных ее местностях”.

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Соответствующим нормативным актом предусмотрено:

Проведение замены водительского удостоверения в случае замены, потери или похищения без медицинской справки, ведь получить ее в условиях военного периода проблематично.

Отменяют сдачу экзаменов по практическому вождению на площадках, что предотвращает избежать скоплений людей и техники в одном месте.

Сокращение сроков подготовки водителей грузовых автомобилей (категория С1, С) за счет увеличения ежесуточных часов обучения с 2-до 5-ти часов, и отличие теоретического экзамена для лиц, проходящих переподготовку из категории В на С1, С и имеющих соответствующий опыт управления более 3-х лет.

Отменено на период действия военного положения согласование автошколами с Главный сервисный центр МВД программ подготовки водителей грузовых автомобилей

Отсрочено до окончания действия правого режима военного положения - обязанность автошкол на внесение изменений в типовых программ, которая ранее была запланирована на апрель.

Напомним, что Правительство недавно приняло постановление, которое позволяет на период военного положения, лицам, которые имеют удостоверение водителя категории В (легковые), управлять на территории Украины транспортными средствами категории С, С1 (грузовые).