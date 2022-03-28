Обміняти втрачене, зіпсоване або викрадене посвідчення водія можна без медичної довідки. Окрім цього, передбачені інші суттєві послаблення у процесі підготовки водіїв.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Деякі питання підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами в період дії воєнного стану на території України або окремих її місцевостях”.

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Відповідним нормативним актом передбачено:

Проведення заміни посвідчення водія в разі заміни, втраті або викрадення без медичної довідки , адже отримати її в умовах воєнного періоду проблематично.

, адже отримати її в умовах воєнного періоду проблематично. Відміняють здачу іспитів з практичного керування на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці.

Скорочення термінів підготовки водіїв вантажних автомобілів (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2️ до 5️ годин, та відміну теоретичного іспиту для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають відповідний досвід керування більш ніж 3️ роки.

Відмінено на період дії воєнного стану погодження автошколами з Головний сервісний центр МВС програм підготовки водіїв вантажних автомобілів

Відтерміновано до закінчення дії правого режиму воєнного стану - обов’язок автошкіл на внесення змін до типових програм, яка раніше була запланована на квітень.

Нагадаємо, що Уряд нещодавно прийняв постанову, яка дозволяє на період воєнного стану, особам, які мають посвідчення водія категорії В (легкові), керувати на території України транспортними засобами категорії С, С1 (вантажні).