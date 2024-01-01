Для отримання водійського посвідчення потрібно буде пройти ВЛК: проєкт

Відповідно до законопроекту, дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з реєстром військовозобовʼязаних.

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Голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький 3 квітня зареєстрував проект постанови про прийняття в першому читанні законопроекту 13131, який передбачає, що довідку щодо придатності до керування автомобілем 083/о буде скасовано. Замість неї будуть брати дані з Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних “Оберіг”.

“Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о) та, разом з вже існуючими Реєстрами центральної бази даних ЕСОЗ, забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами”, підкреслюють автори законопроекту.

У законі про дорожній рух пропишуть обовʼязок для кандидатів у водії пройти медичне обстеження та отримати допуск за станом здоров’я до керування. Таким чином, замість формулювання “не має медичних протипоказань” для кандидатів у водії запровадять медичне обстеження та відповідно допуск (чи недопуск) за його результатами до керування авто.

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Відповідно замість медичного огляду буде встановлено, що особа, яка бажає отримати право на керування, зобов’язана пройти медичне обстеження та бути допущеною за станом здоров’я.

Також буде запроваджено новий обовʼязок для водіїв – проходити медичне обстеження та/або медичний огляд. Буде встановлено, що попереднє, періодичне, позачергове (зумовлене необхідністю) медичне обстеження, а також щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд проводяться з метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв за станом здоров’я безпечно керувати транспортними засобами.