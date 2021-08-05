TikTok є джерелом багатьох сучасних трендів, хоча й не завжди розумних. Та відео від користувача 50svaldo – навпаки, демонструє геніальну ідею, варту наслідування та копіювання.

Моторні відсіки суперкарів часто роблять відкритими огляду, щоб продемонструвати двигун. Тюнери також часто використовують прозорі матеріали для виготовлення віконець у капотах або повністю прозорих капотів, аби показати усі модифікації, не відкриваючи кришку. Але власнику Acura Integra спала на думку ще одна цікава ідея, як можна показати мотор, не піднімаючи капот.

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Вмонтований у капот люк з електроприводом дозволяє одним натисканням кнопки відкрити огляд моторного відсіку. Панель зберігає оригінальний функціонал – нахиляється та ковзає, як звичайний люк на даху. У відкритому положенні отвір знаходиться в ідеальному місці для оголення поперечно встановленого чотирициліндрового двигуна Acura. Червоні дроти свічок додають картині естетики.

Судячи з відео, прозора панель на капоті слугує лише для огляду моторного відсіку, хоча теоретично також може працювати, як повітрозабірник для притоку кисню до двигуна.