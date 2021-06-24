За свою столітню історію британський автовиробник ніколи не випускав автомобілів у кузові універсал, якщо не рахувати позашляховик Cullinan 2018 року. Та це не завадило ентузіастам збудувати свої, нехай і не зовсім справжні, універсали Rolls-Royce.

Те, що ми бачимо на фото, насправді Ford Country Squire 1971 року випуску, з передньою частиною від Rolls-Royce Silver Shadow. Це один із восьми таких машин, побудованих компанією Scar Cars Inc з міста Фітчбург у штаті Массачусетс.

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Універсал має оригінальну передню частину від Rolls-Royce, включаючи статуетку Spirit of Ecstasy. При цьому конверсія виглядає досить гармонічно. Перехід від дверей Country Squire до переднього крила є плавним, усі лінії сходяться. Двоколірне фарбування посилює ефект подібності до оригіналу. Задня частина зберігає дизайн Country Squire, але на ній є значок Rolls-Royce, задні ліхтарі Silver Shadow та написи на задніх дверях.

Немає інформації про те, коли цей універсал був зібраний, але йому може бути кілька десятиліть. Country Squired, що використовувався у збірці, випускався з 1971 року, тоді як Silver Shadow з таким “обличчям” випускався з 1965 по 1977 рік. Відомо лише, що останні три роки універсал провів на зберіганні, а перед продажем отримав новий акумулятор.

Кузов здається пристойним здалеку, при уважному огляді видно кілька тріщин фарби. Інтер’єр все ще дуже схожий на Country Squire, але він демонструє особливу панель приладів і кермо від Nardi. Оригінальні сидіння зникли, замість них встановлено комфортніші. Багажник виглядає бездоганно з червоними килимками. При цьому він пропонує більше місця для багажу, ніж будь-який оригінальний Rolls-Royce.

Під капотом збереглась техніка Ford – V8 потужністю у 260 кінських сил та 542 Нм крутного моменту. Це помітно більше, ніж було в оригінального Rolls-Royce Silver Shadow, який мав потужність у 189 кінських сил.

“Rolls-Royce Country Squire” продається на аукціоні eBay без резерву, наразі було зроблено 31 ставку, а ціна досягла відмітки у 15 100 доларів. До завершення торгів залишилось менш як два дні.

Фото: Ford Country Squired уподібнений Rolls-Royce Silver Shadow / Autoevolution