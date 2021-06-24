За свою столетнюю историю британский автопроизводитель не выпускал автомобилей в кузове универсал, если не считать внедорожник Cullinan 2018 года. Но это не помешало энтузиастам собрать свои, пусть и не совсем настоящие, универсалы Rolls-Royce.

То, что мы видим на фото, на самом деле Ford Country Squire 1971 выпуска, с передней частью от Rolls-Royce Silver Shadow. Это одна из восьми таких машин, построенных компанией Scar Cars Inc из города Фитчбург в штате Массачусетс.

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Универсал имеет оригинальную переднюю часть от Rolls-Royce, включая статуэтку Spirit of Ecstasy. При этом конверсия выглядит достаточно гармонично. Переход от двери Country Squire к переднему крылу плавный, все линии сходятся. Двухцветная окраска усиливает эффект сходства с оригиналом. Задняя часть сохраняет дизайн Country Squire, но на ней есть значок Rolls-Royce, задние фонари Silver Shadow и надписи на задней двери.

Нет информации о том, когда этот универсал был собран, но ему может быть несколько десятилетий. Country Squired, который использовался в сборке, выпускался с 1971 года, тогда как Silver Shadow с таким "лицом" выпускался с 1965 по 1977 год. Известно лишь, что последние три года универсал провел на хранении, а перед продажей получил новый аккумулятор.

Кузов кажется приличным издалека, но при внимательном осмотре видны несколько трещин краски. Интерьер все еще очень похож на Country Squire, но он демонстрирует особую панель приборов и руль от Nardi. Оригинальные сиденья исчезли, вместо них установлены более комфортные. Багажник выглядит безупречно с красными ковриками. При этом он предлагает больше места для багажа, чем любой оригинальный Rolls-Royce.

Под капотом сохранилась техника Ford – V8 мощностью в 260 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента. Это заметно больше, чем у оригинального Rolls-Royce Silver Shadow, у которого мощность в 189 лошадиных сил.

"Rolls-Royce Country Squire" продается на аукционе eBay без резерва, пока что было сделано 31 ставки, а цена достигла отметки в 15 100 долларов. До завершения торгов осталось менее двух дней.

Фото: Ford Country Squired похожий на Rolls-Royce Silver Shadow / Autoevolution