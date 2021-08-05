TikTok является источником многих современных трендов, хотя и не всегда умных. И видео от пользователя 50svaldo – наоборот, демонстрирует гениальную идею, достойную подражания и копирования.

Моторные отсеки суперкаров часто делают открытыми для осмотра, чтобы продемонстрировать двигатель. Тюнеры также часто используют прозрачные материалы для изготовления окошек в капотах или полностью прозрачных капотов, чтобы показать все модификации, не открывая крышку. Но владельцу Acura Integra пришла в голову еще одна интересная идея, как можно показать мотор, не поднимая капот.

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Встроенный в капот люк с электроприводом позволяет одним нажатием кнопки открыть обзор моторного отсека. Панель сохраняет оригинальный функционал – наклоняется и скользит, как обычный люк на крыше. В открытом положении отверстие находится в идеальном месте для обнажения поперечно установленного четырехцилиндрового двигателя Acura. Красные провода свечей добавляют картине эстетики.

Судя по видео, прозрачная панель на капоте служит лишь для осмотра моторного отсека, хотя теоретически также может работать, как воздухозаборник для притока кислорода к двигателю.