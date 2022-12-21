Поліція охорони замовила партію розкішних кросоверів Фольксваген Туарег по 3 мільйони за кожен.

Управління поліції охорони у Полтавській, Одеській та Львівській областях через торги замовляють фірмі «Спец-Ком-Сервіс» автомобілі по 3,07 млн грн. У Полтаві та Одесі 19 грудня уклали угоди, у Львові планують. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

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Кожне з трьох управлінь купує по одному повнопривідному легковому автомобілю спеціалізованого призначення на базі Volkswagen Touareg за однаковою ціною 3,07 млн грн. Вони оперативно-службові.

Автомобілі мають бензиновий двигун об’ємом 3 л, автоматичну коробку передач, та дуже великий список додаткового обладнання. Єдине спеціалізоване в них – це синій сигнальний світлодіодний маячок на магніті, встановлений на даху. Крім того, вони додатково повинні мати систему нічного бачення, пакет асистентів водія, доводчики дверей, скло триплекс, темнотоноване бокове скло та колісними дисками Braga R20.

У салоні «Автодім Атлант» модель Volkswagen Touareg 3.0 TSI у різних комплектаціях коштує 2,71-3,02 млн грн. Однак систему нічного бачення Night Vision і скло триплекс пропонують лише в найдорожчій комплектації R-Line+Platinum вартістю від 3,02 млн грн.