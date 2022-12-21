Полиция охраны заказала партию роскошных кроссоверов Volkswagen Туарег по 3 миллиона за каждый.

Управление полиции охраны в Полтавской, Одесской и Львовской областях через торги заказывают фирме "Спец-Ком-Сервис" автомобили по 3,07 млн грн. В Полтаве и Одессе 19 декабря подписали соглашения, во Львове планируют. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Каждое из трех управлений покупает по одному полноприводному легковому автомобилю специализированного назначения на базе Volkswagen Touareg по одинаковой цене 3,07 млн. грн. Они оперативно-служебные.

Автомобили имеют бензиновый двигатель объемом 3 л, автоматическую коробку передач и очень большой список дополнительного оборудования. Единственное специализированное у них – это синий сигнальный светодиодный маячок на магните, установленный на крыше. Кроме того, они дополнительно должны иметь систему ночного видения, пакет ассистентов водителя, доводчики дверей, стекло триплекс, темнотонированное боковое стекло и колесные диски Braga R20.

В салоне "Автодом Атлант" модель Volkswagen Touareg 3.0 TSI в разных комплектациях стоит 2,71-3,02 млн грн. Однако систему ночного видения Night Vision и стекло триплекс предлагают только в самой дорогой комплектации R-Line+Platinum стоимостью от 3,02 млн грн.