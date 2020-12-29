За кілька останніх років столиця придбала 327 одиниць нової спецтехніки для прибирання вулиць. Цього року придбано 62 одиниці, а загальна кількість доступної техніки сягає 544 одиниць.

За кілька останніх років столиця придбала 327 одиниць нової спецтехніки для прибирання вулиць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду деяких зразків нової дорожньої та спеціальної техніки “Київавтодору”.

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“Як вже показала ця зима, погода може різко змінюватися. І все частіше трапляються так звані холодні дощі, що спричиняють сильну ожеледицю і становлять велику небезпеку як для автомобілістів, так і для пішоходів. І місто має бути готовим, аби протистояти стихії. Сьогодні ми тут бачимо зразки нової, універсальної техніки, що працює і взимку, і влітку”, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, столичні “автодорівці” за допомогою спеціальних метеостанцій, що закупило місто, можуть оперативно реагувати на зміни температури. І, коли є потреба, заздалегідь обробити дороги спеціальним розчином, що не замерзає.

Також мер оглянув спецавто для очищення каналізаційних систем, сміттєприбиральні агрегати і автовишки для висотних робіт.

“У багатомільйонному місті така техніка не простоює. Загалом за кілька останніх років Київ придбав 327 одиниць техніки. Тільки у 2020 році – 62 одиниці. Вся ця техніка – сучасна і багатофункціональна. Таку ж використовують у країнах Європи та Північної Америки. Хочу зазначити, що такого технічного переоснащення не було в Києві кілька десятиліть”, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, якщо будуть рясні снігопади, місто може одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки. Крім того, на випадок надзвичайних ситуацій, “Київавтодор” уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій.

Також минулорічна тепла зима дозволила столичним дорожникам зекономити більшу частину протиожеледних матеріалів. Загалом у солесховищах на початок зими було понад 46 тисяч тонн солі та більш, як 35 тисяч тонн піску.