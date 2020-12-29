За несколько последних лет столица приобрела 327 единиц новой спецтехники для уборки улиц. В этом году приобретено 62 единицы, а общее количество доступной техники достигает 544 единицы.

За несколько последних лет столица приобрела 327 единиц новой спецтехники для уборки улиц. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра некоторых образцов новой дорожной и специальной техники “Киевавтодора”.

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“Как уже показала эта зима, погода может резко меняться. И все чаще случаются так называемые холодные дожди, вызывающие сильную гололедицу и представляющие большую опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. И город должен быть готов, чтобы противостоять стихии. Сегодня мы здесь видим образцы новой, универсальной техники, которая работает и зимой, и летом”, – отметил Виталий Кличко.

По его словам, столичные “автодоровцы” с помощью специальных метеостанций, которые закупил город, могут оперативно реагировать на изменения температуры. И, когда есть потребность, заранее обработать дороги специальным раствором, который не замерзает.

Также мэр осмотрел спецавто для очистки канализационных систем, мусороуборочные агрегаты и автовышки для высотных работ.

“В многомиллионном городе такая техника не простаивает. Всего за несколько последних лет Киев приобрел 327 единиц техники. Только в 2020 году – 62 единицы. Вся эта техника – современная и многофункциональная. Такую же используют в странах Европы и Северной Америки. Хочу отметить, что такого технического переоснащения не было в Киеве несколько десятилетий”, – отметил Виталий Кличко.

По его словам, если будут обильные снегопады, город может одновременно привлечь 544 единицы спецтехники. Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций, “Киевавтодор” заключил договоры на привлечение 134 единиц техники коммерческих организаций.

Также прошлогодняя теплая зима позволила столичным дорожникам сэкономить большую часть противогололедных материалов. Всего в солехранилищах на начало зимы было более 46 тысяч тонн соли и более 35 тысяч тонн песка.