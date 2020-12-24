Причиной падения трех столбов на Шулявском путепроводе в Киеве мог стать заводской брак. Об этом сообщили в Институте электросварки имени Патона.

К такому же выводу пришли в Государственном научно-исследовательском институте строительных конструкций. "Столбы упали из-за заводского брака. Сварочный шов был разрушен. Он размещался как раз в основе конструкции опор освещения", – говорится в сообщении.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что исправлять ошибки будет генподрядчик, который занимался монтажом электроопор. Он также должен компенсировать ущерб владельцам автомобилей.

Из-за падения электроопорс путепровода убрали троллейбусную контактную линию. Из-за этого изменили свой маршрут троллейбусы №22, 27, 42 и 30. В результате падения трех столбов на обновленном Шулявскому путепроводе 15 декабря были повреждены 9 автомобилей.