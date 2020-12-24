Причиною падіння трьох стовпів на Шулявському шляхопроводі у Києві міг стати заводський брак. Про це повідомили в Інституті електрозварювання імені Патона.

Такого ж висновку дійшли в Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій. “Стовпи впали через заводський брак. Зварювальний шов був зруйнований. Він розміщувався якраз в основі конструкції опор освітлення”, – сказано у повідомленні.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив що виправляти помилки буде генпідрядник, який займався монтажем електроопор. Він також повинен компенсувати шкоду власникам автівок.

Через падіння елктроопор зі шляхопроводу прибрали тролейбусну контактну лінію. Через це змінили свій маршрут тролейбуси №22, 27, 42 та 30. Внаслідок падіння трьох стовпів на оновленому Шулявському шляхопроводі 15 грудня були пошкоджені 9 автомобілів.