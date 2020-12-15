У Києві "втомився" щойно відремонтований шляхопровід, звалилися відразу три стовпи - рух паралізовано.

На Шулявському шляхопроводі в Києві одночасно впали три стовпа освітлення, через що було пошкоджено декілька автомобілів і утворився затор на всіх чотирьох смугах руху.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", опублікувавши відео з місця події. Очевидці повідомляють, що через цей інцидент на нещодавно відремонтованому мосту величезна пробка тягнеться від Севастопольської площі.