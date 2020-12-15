В Киеве "устал" только что отремонтированный путепровод, рухнули сразу три столба – движение парализовано.

На Шулявском путепроводе в Киеве одновременно упали три столба освещения, из-за чего было повреждено несколько автомобилей и образовалась пробка на всех четырех полосах движения.

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Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный", опубликовав видео с места происшествия. Очевидцы сообщают, что из-за этого инцидента на недавно отремонтированном мосту огромная пробка тянется от Севастопольской площади.