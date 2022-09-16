В Україні можуть запровадити відомчу реєстрацію транспортних засобів Службою безпеки України

Відомча реєстрація транспортних засобів СБУ дозволить швидше здійснювати заходи з реєстрації авто, що надходять шляхом безоплатного їх залучення під час мобілізації від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

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Голови Комітетів Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль та з питань національної безпеки Олександр Завітневич зареєстрували законопроект 8040 «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух».

Ним пропонується запровадити відомчу реєстрацію транспортних засобів Службою безпеки України та уповноважити на здійснення такої реєстрації відповідний підрозділ Центрального управління СБУ. Це дозволить оперативніше здійснювати заходи з реєстрації авто, що надходять шляхом безоплатного їх залучення під час мобілізації від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

«Службі безпеки України необхідно отримати повноваження щодо здійснення відомчої реєстрації транспортних засобів, що забезпечить оперативність прийняття та оформлення рішень щодо закріплення та перезакріплення транспортних засобів між підрозділами та органами Служби безпеки України, а також матиме результатом економію бюджетних коштів, що витрачаються на оплату адміністративних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією транспортних засобів.

Крім того, можливість відомчої реєстрації транспортних засобів Служби безпеки України є вкрай необхідною в умовах дії правового режиму воєнного стану, оскільки дозволить більш оперативно здійснювати заходи з реєстрації транспортних засобів, що надходять з національної економіки шляхом безоплатного їх залучення під час мобілізації від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до вимог Положення про військово-транспортний обов’язок (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405), а також отриманих транспортних засобів від інших органів державної влади, іноземних партнерів та як благодійна допомога.

Оперативність вирішення питань реєстрації транспортних засобів дозволить Службі безпеки України як державному органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, оптимізувати зусилля щодо виконання в межах компетенції основних завдань зі здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної, протидиверсійної, антитерористичної діяльності», - зазначають автори.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада готується схвалити у першому читанні законопроекту 7684-1, за яким СБУ зможе проводити контррозвідувальні заходи до рішення суду і надавати бізнесу обов’язкові застереження.