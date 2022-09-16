В Украине могут ввести ведомственную регистрацию транспортных средств Службой безопасности Украины

Ведомственная регистрация транспортных средств СБУ позволит быстрее осуществлять мероприятия по регистрации авто, которые поступают путем безвозмездного их привлечения при мобилизации от предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

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Председатели Комитетов Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель и по национальной безопасности Александр Завитневич зарегистрировали законопроект 8040 «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении».

Им предлагается ввести ведомственную регистрацию транспортных средств Службой безопасности Украины и уполномочить осуществление такой регистрации соответствующее подразделение Центрального управления СБУ. Это позволит более оперативно осуществлять мероприятия по регистрации авто, поступающие путем безвозмездного их привлечения во время мобилизации от предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

«Службе безопасности Украины необходимо получить полномочия по осуществлению ведомственной регистрации транспортных средств, что обеспечит оперативность принятия и оформления решений по закреплению и перезакреплению транспортных средств между подразделениями и органами Службы безопасности Украины, что в результате будет способствовать экономии бюджетных средств, расходуемых на оплату административных услуг, связанных с государственной регистрацией транспортных средств

Кроме того, возможность ведомственной регистрации транспортных средств Службы безопасности Украины крайне необходима в условиях действия правового режима военного положения, поскольку позволит более оперативно осуществлять мероприятия по регистрации транспортных средств, поступающих из национальной экономики путем безвозмездного их привлечения во время мобилизации от предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности через территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с требованиями Положения о военно-транспортной обязанности (утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 № 1921, в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 17.06.2015 № 405), а также полученных транспортных средств от других органов государственной власти, иностранных партнеров и как благотворительная помощь.

Оперативность решения вопросов регистрации транспортных средств позволит Службе безопасности Украины как государственному органу специального назначения с правоохранительными функциями, обеспечивающему государственную безопасность Украины, оптимизировать усилия по выполнению в пределах компетенции основных задач по осуществлению оперативно-розыскной, контрразведывательной, противодиверсионной, антитеррористической деятельности», – отмечают авторы.