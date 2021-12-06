Злоумышленники изготавливали "техпаспорта" для угнанных авто и водительские "права" для тех, кого их лишили.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность организации, которая несанкционированно вмешивалась в Единый государственный реестр транспортных средств. Это позволяло злоумышленникам наладить механизм изготовления и сбыта поддельных "прав" и "техпаспортов". По информации СБУ, дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек.

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Фейковые "техпаспорта" изготавливали, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. "Клиентов" искали через личные контакты. Стоили подделки 800 долларов.

По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. "Производством" фальшивок занимались дома. Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволило им изготавливать фейковые техпаспорта на авто "с историей" или нерастаможенные.

Что касается поддельных водительских удостоверений, то злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, который имеет схожие с нарушителем данные, и печатали "водительские права" уже с новым фото. Таким образом нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения.

По информации СБУ этот подпольный "сервисный центр" действовал несколько лет.